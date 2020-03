Coronavirus: Borrelli, autocertificazione anche chi va a piedi

Agenpress. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha sottolineato che anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione.

“Incredibile! Prima si dice, nelle Faq sul sito del Governo, che l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo e poi si chiede l’autocertificazione. Ci piacerebbe capire come dovrebbe compilare l’autocertificazione chi va a fare jogging, che è una situazione di necessità o che sono motivi di salute?” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Da giorni chiediamo al Governo di elencare più casistiche sul sito, a cominciare dal chiarire se ci sono oppure no limiti territoriali per l’acquisto di beni alimentari. Forse sarebbe bene se lo facessero subito” conclude Dona.