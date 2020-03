Coronavirus. Gualtieri, moratoria mutui non legata a reddito Isee. Richiesta scostamento deficit di 20 mld

Agenpress – “Il riferimento all’Isee non è presente nella moratoria” sui mutui. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri rispondendo a diverse domande in audizione in Parlamento, sottolineando che “dovremo bilanciare con attenzione” gli interventi sulle “filiere più impattate” con “provvedimenti di carattere generale che sostengano chi effettivamente è colpito dalla crisi. Faccio un esempio banale, un dipendente pubblico che può pagare benissimo una rata di mutuo è in una situazione diversa da chi si trova a non avere più un reddito”.

Gualtieri ha annunciato la richiesta di scostamento del deficit di 20 miliardi.”Venerdì arriverà il nuovo decreto con le misure a sostegno di famiglie e imprese con una dotazione di 12 miliardi di euro”. “Il Consiglio dei ministri – ha spiegato – ha approvato l’integrazione alla relazione già inviata al Parlamento portando la richiesta di scostamento a 20 miliardi in termini di indebitamento che corrispondono a 25 miliardi di maggiore stanziamento. Andranno in parte nel primo decreto che contiamo di approvare probabilmente venerdì che dovrebbe avere a disposizione 12 miliardi. Gli altri vanno a riserva per possibili interventi da realizzare anche in un quadro europeo”.

“Tecnicamente è un’autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà la metà di queste risorse, l’utilizzo dell’altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. E’ ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto”, ha detto ancora sullo sforamento del 3% nel rapporto deficit/pil.