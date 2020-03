Coronavirus. Rimane nell’aria fino a 3 ore. 15% decessi mondiali avvenuti in Italia

Agenpress – Il coronavirus SarsCoV2 può restare nell’aria, nelle goccioline di saliva, fino a 3 ore e sulle superfici per giorni, in particolare fino a 24 ore sul cartone e fino a 3 giorni su plastica e acciaio. Lo indicano i dati dall’ Istituto nazionale per le malattie infettive degli Stati Uniti (Niaid), che fa parte dei National Institutes of Health (NiH) in via di pubblicazione sul New England Journal of Medicine.

“I nostri risultati indicano che è possibile la trasmissione del coronavirus tramite l’aerosol e i materiali sui quali si deposita, dal momento che il virus resta vitale nell’aerosol per più ore e sulle superfici per giorni”.

Ben oltre un decesso su 10 tra quelli collegati al coronavirus è avvenuto in Italia: i 631 morti del nostro paese rappresentano infatti il 15% delle circa 4.200 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19.

E’ quanto si apprende nell’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 10 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Questa percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l’74,5% dei decessi, ovvero 3.139. Dopo di noi l’Iran con il 5,7% di decessi (237) e la Corea del Sud con 1,3% (54). In quest’ultimo caso si nota un numero particolarmente basso di decessi rispetto agli oltre 7.500 casi registrati.