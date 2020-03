Coronavirus. Ursula von der Leyen, “in questo momento in Europa siamo tutti italiani”

Agenpress – “Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione e ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani”.

Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio in italiano.

“La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Governo italiano e riconosciuto il peso economico e sociale che la crisi attuale impone sulla popolazione”. Con il premier Conte “sono d’accordo che bisogna trarre lezioni dall’esperienza italiana per guidare le politiche europee”: così i due leader in una nota congiunta, dopo una videoconferenza.

“Conte ha accolto con favore l’attitudine positiva della Commissione e l’intenzione di usare tutti gli strumenti disponibili per affrontare le conseguenze economiche del Coronavirus, ed ha apprezzato la disponibilità ad esaminare le richieste italiane con un approccio aperto e costruttivo. La Commissione ha confermato che la flessibilità del Patto sarà usata pienamente, e sarà applicato il regime aiuti di Stato in circostanze eccezionali”.