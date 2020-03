Ferrovie: Italo accoglie richieste Codacons. Disposti rimborsi per tutti i viaggi fino al 3 aprile

Agenpress. Italo-Ntv accoglie le richieste del Codacons e, tramite comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, informa oggi che concederà rimborsi agli utenti per tutti i biglietti relativi a viaggi da effettuarsi fino al prossimo 3 aprile.

Proprio ieri l’associazione dei consumatori, a seguito di centinaia di segnalazioni ricevute dagli utenti che si erano visti negare il rimborso dei biglietti da parte della società, aveva diffidato Italo-Ntv a modificare la propria policy sui rimborsi, in considerazione dell’ultimo decreto del Governo che ha limitato gli spostamenti sul territorio se non giustificati da comprovate esigenze lavorative e sanitarie.

Oggi la società informa sul proprio sito che:

“Italo, a tutela dei propri dipendenti e passeggeri, si adegua alle disposizioni impartite dal Governo con il DPCM 8 marzo 2020. Si informano i passeggeri che da oggi e fino al 3 aprile 2020:

– garantisce a tutti i passeggeri che rinunciano ai viaggi da realizzarsi entro il 3 aprile 2020 il rimborso secondo le seguenti modalità illustrate di seguito.

Modalità di richiesta del rimborso:

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso)”.

Si tratta di una importante vittoria per il Codacons e per tutti i consumatori italiani che, in questo momento particolare per il paese, devono vedere i propri diritti pienamente tutelati e ottenere il ristoro di quanto pagato per servizi di cui non possono più usufruire a causa dell’emergenza coronavirus – conclude l’associazione.