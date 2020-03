Francia. 2281 positivi al coronavirus, + 500 rispetto a ieri. 48 decessi,+ 15

Agenpress – Sono 2.281 i casi diagnosticati di Coronavirus in Francia questa sera dall’inizio dell’epidemia, circa 500 più di ieri sera. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran, precisando che i morti sono 48, con un aumento di 15 decessi nelle ultime 24 ore.

Veran ha precisato che i malati in condizioni gravi e ricoverati in rianimazione sono passati dagli 86 di ieri ai 105 di oggi. Oltre che la già annunciata chiusura per 15 giorni delle scuole in Corsica, il ministro ha annunciato che gli istituti scolastici e gli asili resteranno chiusi in 19 comuni a est di Montpellier, nel sud, dove è stato osservato un nuovo focolaio.