Lombardia. Ordine dei Medici, chiusura immediata delle attività non essenziali

Agenpress – “Allo stato attuale delle cose, almeno per quanto riguarda tutto il territorio lombardo, l’unica scelta ragionevole è la chiusura immediata di tutte le attività considerate non essenziali per la gestione dell’epidemia in atto, ribadendo l’obbligo di trattenersi al proprio domicilio con la sola eccezione delle attività assolutamente necessarie e motivate”.

Lo afferma la Federazione Regionale dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia, che esprime “grave preoccupazione per l’evoluzione dell’epidemia da nuovo Coronavirus”. I dati dei contagiati, afferma l’Ordine, “esprimono quanto accertato tramite tampone, ma non considerano la reale diffusione dei contatti e neppure considerano numerosi i pazienti trattati a domicilio per polmonite interstiziale: le dimensioni del fenomeno sono purtroppo molto probabilmente più ampie”.