Valle d’Aosta: rinviate elezioni regionali. Trentino Alto Adige: rinviate elezioni comunali

Agenpress. La Presidenza della Regione Valle d’Aosta ha comunicato che con decreto n. 103, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l’11 marzo 2020, il Presidente della Regione ha disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale a domenica 10 maggio, in conseguenza delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficaci sull’intero territorio nazionale, approvate con dPCM dell’8 e del 9 marzo 2020.

Il termine per la presentazione delle liste è quindi differito, per effetto dello slittamento della data delle votazioni, alla data del 5 e 6 aprile 2020.

Anche in Trentino Alto Adige sono state rinviate le elezioni comunali per il rinnovo dei consigli comunali programmate per il 3 maggio. Sono state rinviate a tempo indeterminato per misure di protezione della salute pubblica. Lo hanno deciso i presidenti Arno Kompscher (provincia di Bolzano) e Maurizio Fugatti (provincia di Trento). La nuova data sara’ decisa in un secondo momento.