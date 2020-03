Aiuti illegittimi alberghi Sardegna. Corte Ue sanziona l’Italia, 7,5 mln di euro

Agenpress – L’Italia è condannata a sanzioni pecuniarie per non aver recuperato aiuti illegittimamente concessi al settore alberghiero in Sardegna. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza odierna in base alla quale L’Italia dovrà, quindi, versare al bilancio dell’Unione una somma forfettaria pari a 7.500.000 euro nonché, a partire dalla data odierna, una penalità pari a 80.000 euro per ogni giorno di ritardo.

La Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti in questione. Poiché l’Italia continuava a non conformarsi a detta sentenza, la Commissione ha proposto, nel 2018, un secondo ricorso per inadempimento contro detto Stato membro.

La vicenda ha origine nel 2008 quando la Commissione ha deciso che taluni aiuti concessi dall’Italia in favore di imprese alberghiere della Sardegna erano incompatibili con il mercato comune. Di conseguenza, l’Italia era tenuta a recuperare tali aiuti illegittimi (di importo complessivo pari a circa 13,7 milioni di euro) immediatamente ed effettivamente presso i beneficiari.

Nell’ambito di tale secondo ricorso, la Commissione ha chiesto alla Corte di condannare l’Italia al pagamento di una somma forfettaria nonché di una penalità. Con la sentenza odierna, la Corte constata che l’Italia, non avendo adottato, entro la data in cui è scaduto il termine fissato dalla Commissione (ossia l’11 settembre 2014), le misure necessarie a recuperare integralmente gli aiuti, è venuta meno all’obbligo di eseguire la sentenza della Corte del 2012.

Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall’Italia nel recupero degli aiuti in questione (nel 2019, l’89% dell’importo totale in conto capitale di tali aiuti sarebbe stato recuperato, vale a dire l’83% di tale importo in conto capitale maggiorato degli interessi), la Corte ritiene adeguato infliggere all’Italia sanzioni pecuniarie sotto forma di una penalità e di una somma forfettaria.