Bce. Lagarde. “Ridurre gli spread non è compito nostro”. Bagno di sangue a Milano (-16,9%)

Agenpress – “Quando il mio predecessore e amico Mario Draghi ha lasciato la Bce, ho detto in un’intervista che speravo di non dover mai fare un ‘whatever it takes” e “non è nei miei piani passare alla storia per un ‘whatever it takes numero due”.

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, aggiungendo che “c’è un forte sostegno a usare tutti gli strumenti disponibili e a considerare un aggiustamento per fronteggiare i rischi che dovessero rappresentare una minaccia per l’EUrozona”.

“Non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito nostro”. Gli spread dei paesi periferici dell’eurozona schizzano, quello italiano vola a 236 punti per poi chiudere a 262 (aveva aperto a 205), ma anche quello spagnolo, portoghese e irlandese salgono vistosamente. La frase è chiaramente improvvida, e al di là del tempismo perché nel pieno di una bufera sui mercati, fa parte di quelle espressioni che un banchiere centrale non dovrebbe mai pronunciare. Una gaffe nella migliore – ma comunque disarmante – delle ipotesi, un tentativo maldestro di andare in pressing sugli Stati membri e convincerli a velocizzare contromisure fiscali senza attendere inerti quelle monetarie.

Prima che Christine Lagarde prendesse la parola, i listini hanno accentuato i crolli della prima parte della seduta. Parigi cedeva l′8%, Madrid il 7,5%, Francoforte il 7,4%, Milano il 7,2% e Londra il 6,8%. L’indice Stoxx 600 ha ceduto fino all′8,1%, scendendo ai minimi da febbraio 2016. Dopo le parole di Lagarde hanno vistosamente accelerato, anche a causa della apertura a picco di Wall Street, con perdite che hanno superato la soglia del 10%. A Piazza Affari un cataclisma, con raffica di sospensioni e la peggiore chiusura dal 1998 a -16,9%. Londra e Francoforte non festeggiano, e cedono oltre il 10%, Parigi l′11%.

La Bce ha tagliato le stime di crescita dell’Eurozona per il 2020, portandole a 0,8% dal precedente 1,1%, e per il 2021, a 1,3% da 1,4%. La stima sul 2022 è invariata a 1,4%, ha aggiunto Lagarde, aggiungendo che le stime, parzialmente obsolete dati gli ultimi sviluppi del coronavirus, presentano rischi “chiaramente al ribasso” e che la crescita nel primo semestre 2020 appare “molto debole”.