Carceri: oggi nessun disordine, a Foggia rimangono solo 6 ricercati

Agenpress. Poche le manifestazioni di protesta registrate oggi e quasi tutte aventi ad oggetto la percussione di cancelli e inferriate.

Nella Casa circondariale di Avellino è proseguito per tutta la giornata il rifiuto di rientrare nelle camere di pernottamento da parte dei detenuti comuni al primo piano della struttura e di quelli in regime di alta sicurezza al secondo piano, senza tuttavia disordini per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

A Foggia, con la cattura di altri quattro evasi, è sceso a 6 il numero dei detenuti ancora ricercati dalle forze dell’ordine.