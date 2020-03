Coronavirus: Arera sospende distacchi per morosità

Agenpress. “Bene, ottima notizia! Era una delle proposte che avevamo avanzato ieri” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia di Arera che ha bloccato i distacchi delle forniture di luce e gas.

“Le altre nostre proposte speriamo siano inserite dal Governo tra le misure previste per famiglie e imprese. Abbiamo chiesto l’estensione immediata dei bonus sociali a chiunque perde il posto di lavoro, il posticipo delle date di scadenza di tutti i conguagli e azzeramento degli interessi in caso di richiesta di rateizzazione, la sospensione della tariffa bioraria nel Servizio di Maggior Tutela e applicazione, anche nelle ore di punta, della tariffa della fascia più bassa (F3), visto che, essendo gli italiani costretti a restare a casa, saliranno i consumi diurni, riduzione dell’IVA sul gas al 10% sull’intero consumo e non solo sui primi 480 Smc annuali” conclude Dona.