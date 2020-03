Coronavirus: Carfagna, da Lagarde messaggi gravi e dannosi

Agenpress. “Dal “siamo tutti italiani” di Ursula von der Leyen al “non siamo qui a ridurre spread” di Christine Lagarde passa tutta la differenza tra l’Europa politica che serve e quella tecnocratica che non serve.

La crisi che stiamo affrontando merita risposte politiche comuni, solidarietà e misure concrete. Dalla BCE ci aspettiamo un nuovo “whatever it takes”, non messaggi ambigui, dannosi e gravi come quello odierno della Lagarde”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Twitter.