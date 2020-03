Coronavirus, Corte dei conti: chiuse sedi di Roma fino al 20 marzo

Agenpress. Attivi solo i servizi essenziali per garantire continuità amministrativa.

Tutte le sedi centrali della Corte dei conti resteranno chiuse fino al 20 marzo 2020.

E’ quanto disposto, con effetto immediato, dal Segretario generale su conforme avviso del Presidente dell’Istituto al fine di salvaguardare la salute di tutti i lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Le attività funzionali sono ridotte ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e l’interlocuzione istituzionale esterna, valorizzando al massimo livello l’impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza.

Per ciascuna sede territoriale, in caso di analoghe condizioni epidemiologiche, provvederanno – in base alla vigente normativa – i rispettivi vertici istituzionali.