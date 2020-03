Coronavirus: l’appello dell’ANCRI a donare sangue

Coronavirus. I Valori etici dell’ANCRI riassunti in un messaggio del presidente Tommaso Bove. Un appello a prenotare la donazione!

Agenpress. “I Soci ANCRI dovevano incontrarsi a Pisa, per il loro Raduno Nazionale, annullato a causa della nota emergenza…” scrive il presidente dell’ANCRI Tommaso Bove, condividendo un’iniziativa dell’Ing. Paolo Ghezzi, Delegato Nazionale ANCRI.

In un momento in cui la disponibilità di sangue nelle nostre strutture ospedaliere rischia di calare drasticamente, ecco da Pisa una lodevole iniziativa delle Associazioni del dono (Avis, Fratres, Pubblica Assistenza e CRI) in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera e con il Centro Trasfusionale.”

Si tratta di protocolli ben strutturati – dice il presidente dell’Ancri Tommaso Bove – che interpretano in maniera perfetta le indicazioni del Centro Nazionale Sangue e aggiungono qualcosa di più, introducendo modalità di accesso controllato, e previa prenotazione obbligatoria, ai Centri trasfusionali. Una specie “di numero chiuso” che consente di garantire, in funzione delle dimensioni di ciascun Centro Trasfusionale di riferimento, l’assenza di assembramenti casuali sia dentro che fuori dalle strutture.

“Secondo l’articolo 32 della Costituzione – prosegue Bove” la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ebbene, il post del nostro Socio Paolo Ghezzi, Delegato Nazionale ANCRI ci ricorda che siamo chiamati tutti a contribuire per dare sostanza a questo principio costituzionale. Faccio, quindi, mio l’appello dell’amico Paolo e lo rilancio con forza a tutti i Soci dell’ANCRI affinché sul Territorio Nazionale possano moltiplicarsi le iniziative per la promozione del “dono del sangue” e dei suoi componenti come gesto anonimo, volontario e gratuito.”

“Donare, parlarne con i più giovani, mettersi a disposizione delle Associazioni del settore per promuovere, dove ancora non ci fossero, protocolli per garantire l’accesso controllato dei donatori, mantenere nel tempo rapporti solidi con le Associazioni per promuovere la cultura della solidarietà. Sono queste solo alcune delle possibilità che la nostra Associazione può intraprendere per vivere in concreto uno dei principali valori della nostra Carta Costituzionale. È un momento difficile, ed è proprio per questo che dobbiamo fare appello al senso civico e alla razionalità per garantire un’adeguata e regolare disponibilità di sangue nei nostri Ospedali con un invito a tutte le delegazioni del territorio di mettersi a disposizione delle Associazioni di settore per collaborare.

A Pisa dovevamo ritrovarci… da Pisa ripartiamo per promuovere i valori della nostra Costituzione!” conclude il presidente Tommaso Bove.

Ecco le procedure adottate a Pisa. Sono misure integrative che si aggiungono ai protocolli standard.

Preso atto delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue e del difficilissimo momento che sta attraversando la sanità anche da un punto di vista trasfusionale, su sollecitazione del mondo associativo sono state accolte ed introdotte una serie di misure volte a dare le massime tutele a tutti i donatori di sangue cui è stato rivolto un accorato appello per continuare a garantire il proprio supporto in termini di donazioni di sangue e plasma.

L’accesso al Centro Trasfusionale sarà controllato nel numero per garantire in tutte le fasi del percorso le adeguate distanze di sicurezza.

E’ diventato obbligatorio prenotare la donazione per poter accedere al Centro Trasfusionale. Il servizio viene assicurato anche a chi non è iscritto ad alcuna associazione ma resta indispensabile la prenotazione.

E’ stato concordato un numero massimo di 7 accessi all’ora.

Prenotando telefonicamente, il personale Associativo eseguirà un pre-screening sulle condizioni di accesso previste dal protocollo CNS. Troverai al Centro, solo persone che rispettano tutti i requisiti.

L’accesso al Centro Trasfusionale è dal cancello 4. Si può entrare in macchina.

Al Centro Trasfusionale, è allestita comunque un’area in cui sarà preventivamente misurata la temperatura e garantita l’igiene delle mani.

All’interno del Centro, saranno garantite le giuste distanze sia nella sala di attesa che nella sala donazione.

Per accedere alla prenotazione sono secondo il protocollo pisano sono necessarie le seguenti condizioni: Nessun transito nelle zone rosse nei 14 giorni precedenti la donazione (in aggiornamento continuo in base alle zone); non avere o febbre o infezioni delle vie respiratorie e non averle avute nei 14 precedenti; non aver avuto mai contatto con persone risultate positive al COVID 19; non essere in quarantena per rientro da zone rosse così come disposto da Regione Toscana

L’Appello del delegato nazionale ANCRI ing. Paolo Ghezzi, Presidente di AVIS Pisa in rappresentanza anche delle Associazioni Fratres, Pubblica Assistenza e CRI.

“Un appello ai donatori e a coloro che ancora non lo sono! Oggi, come non mai, è il momento della responsabilità! Se è più che giusto adottare ogni misura ed ogni attenzione per rallentare il propagarsi del virus – dice Paolo Ghezzi – non possiamo dimenticare che molte attività sanitarie si basano sul supporto trasfusionale e che se non vengono adottati comportamenti solidali, consapevoli e responsabili, si rischia di compromettere nel breve periodo anche l’assistenza indispensabile a oltre 1800 persone al giorno che sul territorio Nazionale richiedono un supporto trasfusionale. Dobbiamo garantire questo il supporto trasfusionale facendo appello alla sensibilità dei nostri donatori e garantendo, al contempo, le dovute garanzie. Queste nuove misure, razionali e di massima garanzia per il donatore, devono indurre ciascuno ad una riflessione profonda su quanto si possa fare, se in buona salute, per contribuire al meglio in prima persona.” Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente sulla pagina FB