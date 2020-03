Coronavirus, Sudisti Italiani: “Chiudono ristoranti, bar e negozi. Rimane aperta l’Agenzia delle Entrate”

l’hastag dei Sudisti #iorestoacasaenonpossopagareletasse

Agenpress. “Il Governo ha deciso di chiudere ristoranti, bar, negozi. Ora, però, deve assolutamente disporre anche la chiusura dell’Agenzia delle Entrate, ovvero sospendere il pagamento delle tasse e delle cartelle” – così hanno dichiarato i vertici del Movimento Sudisti Italiani.

“Giuseppe Conte – continuano i Sudisti – ha chiesto ai cittadini italiani di fare dei sacrifici e di rinunciare tutti a qualcosa per il bene del Paese: sacrifici che tutti gli italiani devono e sono disposti a fare. Lo Stato faccia altrettanto e dimostri sensibilità e comprensione nei confronti dei cittadini.

A nostro avviso si rende necessario, dopo la pubblicazione del Decreto “Io resto a casa” (Dpcm 9marzo 2020), predisporre un nuovo Decreto “Io resto a casa e non posso pagare le tasse”, che prevede la sospensione del pagamento delle tasse e delle cartelle, nonché dei debiti contratti con l’Agenzia delle Entrate (rottamazione ter, rateizzazioni).

Si tratta, in sostanza, di una dimostrazione di amore per tutti gli italiani che, oggi più che mai, da Nord a Sud, non possono subire pressioni economiche: bisogna lasciare loro la possibilità di affrontare, con qualche soldo in tasca, questa terribile situazione”.

Dopo l’hastag #iorestoacasa, noi proponiamo l’hastag

#iorestoacasaenonpossopagareagenziadelleentrate