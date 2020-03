Coronavirus. Trump, misure senza precedenti. 200 mld di liquidità all’economia

Agenpress -“È una pandemia globale, ufficialmente. Per proteggere gli americani e sconfiggere il virus, dobbiamo prendere misure senza precedenti nella nostra storia. Per questo ho deciso di sospendere per 30 giorni ogni viaggio dall’Europa agli Stati Uniti“.

Sono le parole del presidente degli Usa, Donald Trump, che in un videomessaggio alla nazione ha comunicato alcune importanti decisioni adottate dal governo e ha indicato ai propri concittadini i comportamenti da tenere per scongiurare la diffusione del coronavirus. “Nessuno è più preparato di noi per affrontare questa emergenza. Siamo tutti nella stessa situazione, comportiamoci come un’unica famiglia”.

Parlando alla nazione dallo Studio Ovale sull’emergenza coronavirus, Trump ha annunciato che intraprenderà’ un’azione di emergenza per fornire un aiuto finanziario ai lavoratori che sono ammalati, che sono in quarantena o che si stanno prendendo cura di altri contagiati.

Trump ha chiesto al Tesoro di rinviare di tre mesi senza interessi o penalita’ il pagamento delle tasse per certe aziende e certe persone colpite dalla crisi del coronavirus. Trump ha anche chiesto al Congresso americano di votare una riduzione delle tasse sui salari.

Una mossa che, secondo Trump, inietterà “200 miliardi di dollari di liquidità supplementare nell’economia”.