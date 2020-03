Covid-19, Speranza a ministri Salute “Agire tempestivamente e in maniera decisa”

Agenpress. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha partecipato oggi, nel primo pomeriggio, alla videoconferenza dei ministri della Salute della UE, con la partecipazione del Commissario Europeo alla Salute, Stella Kyriakides, del Commissario Gestione Crisi, Janez Lenarčič, del Commissario al Mercato Interno, Thierry Breton e dei vertici di ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

In apertura, proprio dal Commissario Kyriakides è arrivato il pressante invito a tutti i Paesi ad adottare quanto prima misure di distanziamento sociale essenziali per ritardare e limitare la trasmissione del Covid-19.

Il ministro Speranza ha ribadito “l’importanza di agire tempestivamente e in maniera decisa in tutti i Paesi coinvolti per ottenere risultati efficaci nel contenimento del virus”.