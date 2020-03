Don Patriciello, Parroco della Terra dei Fuochi: “Quest’epidemia rende noi Preti spaesati”

Agenpress. L’amore vero può fare a meno anche dei gesti belli dell’amore. In casi particolari, naturalmente. E quelle che stiamo vivendo non sono certamente giornate ordinarie. Mai come in questi giorni siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi, in qualsiasi situazione ci troviamo. Ognuno deve fare la sua parte, piccola o grande che sia. Mi sentirei un vigliacco se non facessi tutto ciò che mi tocca fare perché l’epidemia che ci è cascata addosso all’improvviso non abbia a essere al più presto debellata.

Noi preti ci sentiamo, per così dire, spaesati. Non essendo abituati a rimanere in casa per giornate intere, il doverlo fare ci lascia alquanto frastornati. Ci manca il contatto vivo con la comunità, ci manca soprattutto la celebrazione eucaristica col popolo santo di Dio. C’è chi, in queste ore, ci rimprovera di aver ceduto allo Stato laico, chi approva le decisioni dei vescovi italiani, chi ritiene che sia mancanza di fede privare i credenti della Messa. Tutti meritano rispetto e comprensione. Ma tutti abbiamo il dovere di fare un salto di vera fede per contribuire al bene dei fratelli non solo italiani, ma dell’intera umanità.

Mai come in questi giorni abbiamo tutti bisogno di un bagno di umiltà, a cominciare da chi scrive, anch’egli chiuso in casa per obbedire agli ordini. Qualche fratello, buono come il pane, innamorato di Cristo e della Chiesa, addolorato per l’impossibilità di partecipare alla Messa giornaliera, mi ha ricordato come nei secoli passati, durante le varie epidemie, tanti cristiani non hanno avuto timore di esporsi al contagio per servire il prossimo. E ci hanno rimesso la vita.