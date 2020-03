Gruppo Secur, ex Sipro: pronte le proposte per il risanamento e il rilancio

Se ne discuterà tra il gruppo finanziario e le rappresentanze sindacali

Il Fondo di investimento finanziario, unica risorsa ancora in piedi per il salvataggio della Secur e della ex Sipro in a.s., ha deciso di portare le sue proposte risolutive per procedere al risanamento convocando un tavolo di trattativa sindacale guidato dalla CGIL a cui siederanno anche le sigle CISL, UIL e UGL.