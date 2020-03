Istat: disoccupazione 2019 scende al 10%. +207mila occupati IV trimestre, boom part-time

Agenpress – Nel quarto trimestre 2019 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati, con un incremento di 207 mila unità (+0,9%) in un anno, ovvero rispetto all’ultimo trimestre del 2018. Lo comunica l’Istat. Gli occupati a tempo pieno mostrano un lieve incremento (+43 mila, +0,2%) mentre prosegue “intenso” l’aumento del tempo parziale (+164 mila, +3,8%), soprattutto di quello involontario (+81 mila, +2,9%). La sua incidenza arriva al 12,3% del totale degli occupati (+0,2 punti rispetto al quarto trimestre 2018) e al 63,9% dei lavoratori a tempo parziale (-0,5 punti).

Il tasso di disoccupazione scende al 10,0% (-0,7 punti in un anno). Tale andamento si associa alla stabilità congiunturale e alla lieve diminuzione tendenziale del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni. Nel mese di gennaio 2020 il tasso di disoccupazione è stabile in confronto a dicembre 2019 e quello di inattività in lieve crescita.

Nei dati di flusso – a distanza di 12 mesi – aumenta la permanenza nell’occupazione, in particolare per giovani di 15-34 anni. Tra i dipendenti a termine continuano ad aumentare le transizioni verso il tempo indeterminato (+6,1 punti).

A partire dalla diffusione odierna, si avvia la pubblicazione delle nuove serie del tasso di posti vacanti, degli indici del monte ore lavorate e delle ore lavorate per posizione dipendente riferite a tutte le imprese con dipendenti. Le nuove serie storiche, calcolate a partire dal primo trimestre 2016, vanno a sostituire quelle rilasciate finora, riferite alle imprese con almeno dieci dipendenti.

Dal lato delle imprese, prosegue la crescita della domanda di lavoro, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti dello 0,4% sul trimestre precedente e dell’1,6% su base annua, sintesi della crescita sia dell’industria sia dei servizi. L’aumento delle posizioni lavorative è associato a una diminuzione delle ore lavorate per dipendente, pari a -0,3% su base congiunturale e a -0,5% su base annua. Il ricorso alla cassa integrazione registra una variazione positiva.

Il tasso dei posti vacanti rimane invariato sia su base congiunturale sia su base annua. Il costo del lavoro registra una diminuzione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e una crescita pari all’1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’andamento del costo del lavoro è sintesi di una stabilità delle retribuzioni e di una riduzione degli oneri sociali (-0,3%) su base congiunturale, accompagnati da un proseguimento nella crescita su base annuale sia delle retribuzioni (+1%) sia degli oneri sociali (+1,9%).