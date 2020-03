Ocse. Nel IV trimestre 2019 pil Italia -0,3%, prima del coronavirus

Agenpress – Il Pil dell’Italia rallenta al -0,3% nel quarto trimestre del 2019, quindi ancora prima della crisi del coronavirus, contro il -0,1% del trimestre precedente: è quanto emerge dalle stime provvisorie dell’Ocse diffuse oggi a Parigi.

Il Pil, scrive l’Ocse nelle stime provvisorie pubblicate oggi, si è fortemente contratto in Giappone (-1,8% nel quarto trimestre 2019) ma anche in Sudafrica (-0,4%), Francia e Messico (-0,1%) e appunto in Italia, al -0,3%.

Crescita rallentata in modo significativo anche nel Regno Unito (a zero, contro lo 0,5% del trimestre precedente) e in modo piu’ moderato nell’Unione europea (0,1%, contro 0,4%). Anche tra i Paesi del G20, Il Pil è andato giù’ nel quarto trimestre, allo 0,6%, contro lo 0,8% del trimestre precedente.