Pella (FI): “Mascherine distribuite a tutta la popolazione e maggiore controllo siti all’aperto”

Agenpress. In considerazione delle evoluzioni e delle proiezioni di contagio del virus cui tutti stiamo stiamo assistendo e dell’enorme sforzo cui il Paese si sta sottoponendo, – afferma l’On. Roberto Pella capogruppo in commisione affari regionali – ritengo che sia essenziale non vanificare tanto impegno e impiego di energia lasciando i cittadini senza dispositivi.

A seguito della gara condotta da CONSIP che ha messo in disponibilità le mascherine, – prosegue l’On. Roberto Pella che è anche vice presidente vicario Anci – propongo che siano distribuite a tutti i nuclei famigliari del Paese, o attraverso farmacie e parafarmacie – ancora aperte – o, nei centri di minore dimensione demografica o sprovvisti di farmacia, attraverso i Comuni che sono enti già attrezzati e pronti per avvisare tutta la popolazione residente e rifornirla.

Inoltre, é necessario un rafforzamento delle misure di controllo: stiamo assistendo a sempre più ordinanze di chiusura dei parchi pubblici a causa del poco senso di responsabilità dei loro frequentatori, – continua On. Pella – allo stesso modo é necessario che le forze dell’ordine siano messe nelle condizioni di operare controlli ferrei e capillari. Solo così potremmo scongiurare un aggravio o un prolungarsi della situazione, già molto complessa.