Unione Naz. Consumatori su Di Maio e sospensione regole aiuti di Stato

Agenpress. Secondo il ministro gli Esteri Luigi Di Maio, ora che l’Oms ha dichiarato la pandemia per l’emergenza coronavirus, serve sospendere la disciplina degli aiuti di stato alle imprese.

“La disciplina degli aiuti di Stato al momento è già sospesa. L’art 107, comma 2, lettera b del TFUE, ossia del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, prevede già, come eccezione alla regola generale del divieto degli aiuti di Stato, quelli “destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali“, come, appunto, il Coronavirus” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Certo, poi potrebbe aprirsi una discussione con l’Europa su quando andrà considerata finita l’emergenza. Quindi, anche se a nostro avviso è evidente che durerà fino a che le imprese non avranno ovviato ai danni arrecati dal Coronavirus, recuperando le perdite avute e la piena capacità produttiva, ci va bene che l’Europa lo dica esplicitamente. Ma sia chiaro che non c’è bisogno di alcun loro via libera e che l’Italia deve fare whatever it takes” conclude Dona.