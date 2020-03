Cina. Coronavirus, il primo caso accertato risale al 17 novembre, forse anche prima

Agenpress – Il primo caso finora accertato in Cina di infezione al Covid-19 è del 17 novembre: il South China Morning Post, in base a documenti governativi consultati, ha scritto che potrebbe trattarsi di un uomo di 55 anni residente nella provincia dell’Hubei, anche se il ‘paziente zero’, alla origine dell’epidemia, deve ancora essere confermato.

Capire come si sia diffusa l’infezione può aiutare a chiarire come i casi non rilevati abbiano contribuito alla trasmissione della malattia e a comprendere la reale minaccia del virus.

Da quella data in avanti, ogni giorno sono furono rilevati da 1 a 5 nuovi casi.

Al 15 dicembre il numero delle infezioni era a a quota 27, con il primo aumento a doppia cifra al 17 dicembre. Tre giorni dopo il totale salì a quota 60.

Il 27 dicembre, Zhang Jixian, un dottore dell’Hubei Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine, comunicò alle autorità che la malattia era causata da un nuovo coronavirus.

A quella data, più di 180 persone erano contagiate e alla fine del 2019 i casi erano 266, saliti a 381 al primo giorno del 2020.

Il paziente zero è importante per capire anche come il virus si sia trasmesso all’uomo, verosimilmente da un pipistrello.

Dei primi 9 casi di novembre, di cui 4 uomini e 5 donne di età tra i 39 e i 79 anni, nessuno è stato confermato come paziente zero e non chiaro quanti di questi fossero residenti a Wuhan. E’ possibile, tra l’altro, che ci siano altri casi registrati prima del 17 novembre. Secondo l’Oms, la prima infezione sicura da coronavirus è dell’8 dicembre, in base alle informazioni date dalla Cina.