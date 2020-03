Cornavirus. Manca il sangue, -2000 sacche in una settimana. Appello delle Regioni

Agenpress – Nella settimana tra il 2 e l’8 marzo sono state raccolte 2mila sacche di sangue in meno rispetto al fabbisogno, circa il 10% in meno di quanto necessario, a cui si è sopperito con le scorte e la riduzione degli interventi non programmati.

E’ quanto fa sapere il Centro Nazionale Sangue. “Da una ricognizione fatta con le regioni è emerso che nella settimana tra il 2 e l’8 marzo, quando ancora non erano state varate le misure restrittive, sono state raccolte 2mila sacche in meno rispetto a quanto utilizzato”, afferma il direttore Giancarlo Liumbruno.

“Si è riusciti a mantenere il sistema in equilibrio grazie alla compensazione interregionale, alle scorte e al fatto che in molte aree sono stati rinviati gli interventi non urgenti, ma se il trend rimane sarà impossibile garantire il fabbisogno, che normalmente è di circa 48mila sacche alla settimana consumate per circa 1800 pazienti al giorno”, conclude il direttore.

Un appello arriva dall’amministrazione comunale di Fiumicino. “Ricordo che donare è sicuro, non si corre rischio alcuno”, dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi. “È possibile donare presso l’ospedale Grassi prenotandosi al numero 0656482457 oppure prenotarsi ai numeri 3775448132-3488032314 per il 21 marzo quando l’associazione Fratres effettuerà i prelievi in via Coni Zugna 173. Domani invece l’Avis effettuerà prelievi a Fregene dalle 7.30 alle 11.30 in viale Nettuno 176”.

“Non smettiamo di donare il sangue: il sangue è sicuro, non c’è rischio di contagio e i centri di raccolta sono protetti”, dice il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che sottolinea come “l’emergenza Covid-19 stia mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali”. “Faccio appello ai piemontesi affinché si rechino presso uno dei centri presenti sul territorio. Donare è necessario perché c’è il rischio concreto che in questi giorni si blocchi l’attività chirurgica”.

“Il sangue – ricorda – non si può creare artificialmente, è essenziale un gesto di generosità e solidarietà affinché si riesca a garantirne la disponibilità anche durante questa emergenza sanitaria”.