Coronavirus: Bonafede firma entrata in servizio per 1.100 nuovi agenti della Polizia Penitenziaria

Agenpress. Oltre mille e cento nuovi agenti di Polizia Penitenziaria raggiungeranno presto la loro sede di destinazione negli istituti penitenziari italiani. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato un decreto col quale anticipa eccezionalmente, in considerazione dell’emergenza Coronavirus, la conclusione del periodo di formazione per gli allievi agenti della polizia penitenziaria.

L’accelerazione voluta dal Guardasigilli permetterà in tal modo di immettere un rilevante numero di poliziotti penitenziari negli istituti: risorse giovani, in grado di contribuire ad innalzare il livello di sicurezza e dare ossigeno al sistema penitenziario, specialmente in questo delicato momento di emergenza sanitaria per il Paese.

Il Ministero sta lavorando incessantemente per tutelare la sicurezza e la salute di chi lavora e vive all’interno delle carceri.