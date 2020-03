Coronavirus: Carfagna, sospendere termini processuali come d’estate

Agenpress. “Una sospensione totale, omogenea nei tempi e nei modi per tutta Italia, dei termini di scadenza dei processi di ogni tipo. Ad oggi infatti la situazione è ancora variegata e confusa e moltissimi avvocati, praticanti, segretarie di studio, si ritrovano a dover andare a lavoro per rispettare le scadenze di alcuni procedimenti, mettendo a rischio la loro salute e quella di chi li circonda.

Chiediamo quindi al ministro Bonafede e al premier Conte di intervenire in modo preciso nel dl in via di definizione e di sospendere, come accade nel periodo estivo, tutti i termini processuali”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.