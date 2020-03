Agenpress. La Cina ci invia mascherine e altri prodotti sanitari ma ciò non può far dimenticare che è stato il ritardo del governo cinese nel comunicare l’esistenza del contagio ad aver messo nei guai il nostro come altri Paesi.

Persone affette da coronavirus provenienti dalla Cina sono arrivate nel nostro Paese molto prima del 21 febbraio.

Dichiarazione di Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).