Coronavirus. Konsumer segnala truffe e fake news “Fare attenzione”

Agenpress. “Non mancano le false notizie su presunti tamponi risultati positivi in Campania, come quello che sarebbe stato eseguito al titolare di un noto bar situato sulla provinciale Aversa – Caivano, smentito categoricamente dall’interessato.

Allerte infondate e pericolose, che vanno a complicare una situazione già di per sé preoccupante. Sono stati anche diffusi avvisi di disifenzione e sanificazione di diversi comuni della Campania, con tanto di audio fake diventati virali su WhatsApp”, ha fatto sapere Vincenzo Ferrante, Presidente Konsumer Campania e Vicepresidente Konsumer Italia, che ha ricordato ai cittadini di far riferimento solo alle fonti istituzionali per non lasciarsi condizionare da falsi allarmismi.

Il capo dell’Associazione dei consumatori ha inoltre, chiesto a tutti i cittadini di prestare “attenzione alle truffe dei tamponi e delle sanificazioni domiciliari, messe in essere da sciacalli senza scrupoli che mettono a repentaglio la salute dei malcapitati, per sottrarre loro beni e soldi.” “Sul territorio regionale – continua Ferrante – è stata segnalata la presenza di delinquenti, che si aggirano con tute bianche spacciandosi per operatori del 118 e della protezione civile.

I malviventi, dichiarando di dover disinfettare gli appartamenti oppure di dover eseguire tamponi per il Covid-19, acquisiscono la fiducia delle vittime, rapinandole. Precisiamo che né il 118 né la protezione civile sono stati incaricati di fare operazioni di questo tipo, e ricordiamo di non far entrare nessuno in casa e di allertare immediatamente il 112, denunciando i tentativi di frode.”