Coronavirus. La Germania richiama i medici in pensione

Agenpress – Il Ministro della Salute Jens Spahn chiede a tutti i direttori di ospedale in Germania di richiamare in servizio il personale in pensione per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. Lo rivela Bild citando una circolare del ministero della Salute.

“I drammatici sviluppi in Italia ci mostrano drasticamente come questa pandemia possa spingere un sistema sanitario ai suoi limiti e oltre, anche in una delle regioni più ricche d’Europa. Lo stato del sistema sanitario del Nord Italia si può descrivere come un’emergenza umanitaria” ha scritto il ministro Spahn, a quanto riferisce Bild.

Nella lettera ai direttori il ministro ha scritto letteralmente: “si prega di pianificare ora, se possibile, e di fare appello agli studenti e al personale già in pensione e di formarli ora”.