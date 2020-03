Coronavirus: l’Europa ora è diventata l’epicentro della pandemia

Agenpress. In Europa ad oggi hanno perso la vita 5 mila persone per Coronavirus, oltre 132 mila i contagiati in 123 Paesi.

E’ quanto dichiara il direttore dell’ Oms, Ghebreyesus.

L’Oms ribadisce l’importanza del distanziamento sociale: non è una panacea, ma serve a dare tempo agli ospedali per dare la dovuta assistenza sanitaria al contagiato.

“Impossibile prevedere quando ci sarà il picco della pandemia. Commettono un errore mortale quei Paesi che pensano a noi non succederà – conclude Ghebreyesus – .