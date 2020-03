Lagarde. Santoro (CS): questa Europa del capitale e della finanza è strutturalmente incapace di essere solidale

Agenpress. “La Cina è solidale, l’Unione Europea e le sue istituzioni assolutamente no”, commenta Manuel Santoro, segretario generale di Convergenza Socialista. “Interessante, infatti, come in questi giorni di profonda crisi sanitaria, l’aiuto vero, palpabile, ci arrivi dalla Cina, un Paese socialista, e non dall’Europa dei banchieri, dei capitalisti e dei politici leccapiedi delle istituzioni economiche europee.”

“Oggi ringraziamo il Governo cinese, il suo popolo, le sue istituzioni, e condanniamo la BCE, il suo Presidente inetto, e tutti i Paesi ‘amici’ europei che in questi giorni hanno rigettato al mittente necessarie richieste di supporto da parte dell’Italia. Rimane chiaro, quindi, l’abissale differenza di comportamenti e di priorità tra chi ha comunque un’impostazione socialista e chi è profondamente capitalista, sino al midollo. Non aspettatevi solidarietà alcuna da questa Unione Europea. Ne è strutturalmente incapace. La solidarietà, quella vera, quella sistemica, vive nel socialismo realizzato ed è lì che vogliamo arrivare.

Quando Lagarde prese il posto di Draghi dichiarammo quanto segue: ‘Abbiamo sempre pensato e detto come questa Europa vada completamente destrutturata e ricostruita dalle fondamenta, e ciò non può essere fatto senza sbarazzarsi senza esitazioni dei banchieri, e dei loro amici, che dettano legge nella politica monetaria del continente, e senza un cambio di paradigma in senso socialista in Europa. Lagarde pur non essendo una economista, viene dal mondo del capitalismo mondiale ed è, quindi, una scelta in continuità con le politiche di Draghi’.”

“Questa Unione Europea appartiene al capitale e alla finanza, non alle classi lavoratrici, non ai popoli. Dobbiamo fare in modo che si comprenda. Dobbiamo fare in modo di arrivare al socialismo quanto prima”.