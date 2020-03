Ministro del Lavoro Catalfo: “Nessuno perderà il lavoro per il problema del Coronavirus”

Agenpress. Nel decreto al vaglio del governo “ci saranno misure importanti per i lavoratori, le imprese e, ovviamente, le famiglie. Nessuno perderà il lavoro per il problema del Coronavirus. Garantiamo ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e congedi parentali per aiutare i genitori con figli ad affrontare questo difficile momento“.

Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo “per la Cig in deroga dedicheremo circa 4 miliardi di euro”. Per la cassa integrazione ordinaria “ci sarà la creazione di una causale unica speciale (Covid- 19), la in Cig straordinaria poi potrà avere accesso all’ordinaria con la stessa causale e procedura“.