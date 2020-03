Borrelli: “In Italia non abbiamo una produzione nazionale di mascherine”

Agenpress. “Non abbiamo attualmente una produzione nazionale di mascherine e dpi (dispositivi di protezione individuale) , perché in passato è stata considerata di basso margine per gli operatori economici – ha dichiarato il capo della protezione Civile Angelo Borrelli -.

Per supplire alla carenza di mascherine e dpi, Angelo Borrelli lancia la proposta di riconvertire strutture esistenti per la produzione nazionale di questi dispositivi, spesso non reperibili sul mercato.

E’ compito del commissario Arcuri quello di razionalizzare e individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione, è un’ipotesi in valutazione – conclude Borrelli –“.