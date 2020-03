Coronavirus: Bond (FI), liberalizzazione contante è necessaria

Agenpress. “Lo abbiamo detto a più riprese ed è doveroso ribadirlo: l’emergenza sanitaria va affrontata con il massimo rigore ma occorre intervenire urgentemente – e con altrettanta determinazione – per salvaguardare il tessuto economico italiano. Il rischio concreto da scongiurare è il default del sistema Paese”.

Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.

“Non basta allungare le maglie del Patto di Stabilità, battere i pugni ai tavoli di Bruxelles per chiedere che l’Europa faccia la propria parte, intervenire con ammortizzatori sociali e deroghe alle scadenze dei tributi – aggiunge Bond – . C’è bisogno di un intervento di sostegno all’economia reale, un incentivo agli acquisti. Ecco perché ritengo che eliminare il tetto del contante sia assolutamente necessario.

Nel momento in cui la diffusione del Covid-19 ci impone dei limiti alle nostre libertà personali, il messaggio da lanciare sia ‘zero limiti’ nelle modalità di pagamento di beni e servizi. Non è il momento di cedere alle ideologie politiche, per uscire da questo periodo indenni servono misure drastiche”, conclude Bond.