Coronavirus: Carfagna, Italia intera applaude i suoi eroi

Agenpress. “Separati dalla quarantena ma uniti dall’amore per l’Italia e dalla riconoscenza per medici, infermieri, operatori sanitari.Oggi a mezzogiorno da Nord a Sud, tutti abbiamo applaudito chi rischia la propria vita per prendersi cura di noi.

“Un momento bellissimo ed emozionante, siamo un grande Paese”.

Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, postando sui social un video in cui partecipa al flash mob per ringraziare medici, infermieri e personale sanitario.