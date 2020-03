Coronavirus; Palombella (Uilm): “Intesa fra Governo e Confederazioni utile a ripristinare sicurezza nelle fabbriche”

Agenpress. “Il Protocollo concordato fra Governo e Cgil, Cisl e Uil sarà importantissimo per garantire in tutte le realtà anche metalmeccaniche il doveroso contrasto alla epidemia di Covid-19”.

Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale della Uilm.

“L’intesa raggiunta – spiega il leader Uilm – va nella direzione che auspicavamo e recepisce le migliori prassi già in corso di attuazione in molte importanti imprese della nostra categoria”.

“Proseguiremo il confronto con le imprese metalmeccaniche – continua – per recepire tutte le misure indicate nel Protocollo, calandole nelle specifiche realtà, consapevoli che ciò comporterà in molti casi stravolgimenti momentanei della organizzazione del lavoro”.

“Il nostro obiettivo – prosegue – non è certo il blocco di tutte le attività, ma la loro messa in sicurezza, anche a costo di doversi fermare per riorganizzare e poi ripartire”.

“Offriamo – aggiunge – la nostra piena collaborazione agli imprenditori che si dimostreranno pronti ad assumere tutte le cautele sanitarie possibili, ma saremo molto duri verso coloro che tardano a farlo”.

“La dichiarazione di sciopero di settore resta in piedi – conclude – ma siamo pronti a ritirarla nelle singole unità produttive ogni volta che raggiungiamo un’intesa, come del resto avevamo dichiarato sin dall’inizio”.