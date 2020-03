Coronavirus, Potenti (Lega-Salvini Premier): “Proroga scadenza versamenti arrivata a uffici chiusi e pagamenti fatti”

Agenpress. “Il Ministero dell’Economia ha annunciato la proroga della scadenza per i versamenti inizialmente prevista per il 16 marzo 2020. Lo ha fatto, però, con un comunicato diffuso soltanto alle 18 e 40 di venerdì 13 marzo. Nell’orario in cui è stata resa nota la comunicazione sul rinvio, tuttavia, il 99,9% degli uffici di commercialisti o di assistenza fiscale dei patronati che si occupano degli adempimenti di pagamento dei propri assistiti erano già chiusi.

La notizia ha dunque raggiunto i professionisti quando già avevano provveduto a mandare in pagamento la gran parte degli F24 con le somme dovute per la scadenza di lunedì dal momento che, come era prevedibile che fosse, non potevano certamente aspettare l’ultimo minuto per farlo. Lo scarso tempismo del Ministero sullo slittamento sembra confermare l’idea che il Governo sia vicino al popolo italiano soltanto a parole.

Vogliamo augurarci che l’ormai prossimo decreto sull’emergenza coronavirus saprà riscrivere il calendario fiscale con meno improvvisazione e pressappochismo rispetto a quanto dimostrato in quest’ultima occasione. Ricordando, inoltre, che lo slittamento non è affatto esaustivo se nel decreto non saranno presenti aiuti concreti ed ingenti per imprese e lavoratori autonomi”.

E’ quanto dichiara il deputato l’On. Manfredi Potenti (Lega-Salvini Premier), membro II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nonché Segretario della Commissione speciale d’inchiesta Ecomafie.