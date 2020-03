Coronavirus. Scontro sulle mascherine. Gallera. “E’ carta igienica”. Boccia: “sono chirurgiche”

Agenpress – “A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica, di Scottex”.

Così l’assessore di Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera, commentando le mascherine arrivate in regione dalla Protezione civile, che “non sono marchiate Cee, i nostri operatori ci hanno detto ‘come possiamo utilizzarle?”

Non voglio fare polemica ma è evidente che non è possibile immaginare di utilizzare queste mascherine da parte di sanitari che lavorano ore e ore… questo non è consentito e accettabile per una persona che sta a con pazienti infetti”, perchè “al massimo possono essere utilizzate da un volontario che le usa per portare la spesa a un anziano”. “C’è un’emergenza mascherine che va risolta con i giusti presidi. almeno dateci gli strumenti per giocare questa battaglia”.

Che le mascherine della Protezione civile non erano idonee Gallera lo ha saputo quando la direzione ospedaliera rhodense ha avvisato che non andavano bene e che i sanitari si rifiutavano di usarle e “anche la direzione del San Paolo ci ha detto di averle fatte vedere al suo responsabile sicurezza”. “Sono state tutte ritirate perché non vanno in alcun modo bene per infermieri e medici” ha aggiunto spiegando che potranno essere usate ad esempio da volontari che portano la spesa a casa ad anziani. “Non butteremo niente ma non sono idonee ai sanitari”.

Immediata la replica del ministro per le Autonomie, Francesco Boccia. “La Lombardia ha ricevuto quasi 550mila mascherine nei giorni scorsi, tra ffp2 e ffp3 e quelle chirurgiche. Quelle ‘montrasio’, oggetto della critica ingiusta e sgradevole a Borrelli, sono mascherine e non carta igienica: tocca alle singole regioni smistarle in funzione dei diversi usi. Preferisco parlare dei 113 ventilatori polmonari intensivi e dei 103 subintensivi, consegnati o che arriveranno in queste ore”.

Immediata la controreplica di Giulio Gallera. Le mascherine inviate dalla Protezione Civile alla Protezione non sono carta igienica? “No, sono un velo molto sottile di un panno per pulire terra, non sono carta igienica, mi scuso, perché la carte igienica a volte ha uno strato più solido di questo. Lungi da me fare polemica, la difficoltà a recuperare le mascherine c’è dappertutto, allora non ce le mandate o dite servono ad altro”.