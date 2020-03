Coronavirus. Xi Jinping a Mattarella: “disponibile a cooperare e offrire assistenza”

Agenpress – Il governo e la popolazione della Cina “sostengono con decisione” la lotta dell’Italia contro il coronavirus.

In un messaggio di solidarietà inviato mercoledì, il presidente Xi Jinping ha assicurato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che, “in questi momenti così difficili, la Cina è disponibile a cooperare con l’Italia e a offrire assistenza”. Xi, nel resoconto dell’agenzia Xinhua, ha rimarcato che “il supporto reciproco e la cooperazione ‘win-win’ sono sempre stati il tema principale della strategica e ampia partnership tra Cina e Italia”.

Sottolineando che Cina e Italia festeggiano quest’anno i 50 anni dell’avvio delle relazioni diplomatiche, Xi ha affermato di “credere che in quella battaglia congiunta contro l’epidemia, la tradizionale amicizia tra Cina e Italia crescerà più forte e la loro cooperazione sarà più ampia”.

Per conto del governo e del popolo cinese, Xi ha espresso il più sincero cordoglio per gli effetti e le conseguenze del Covid-19 in Italia, osservando che “il genere umano è una comunità con un futuro condiviso” e che “solo con l’unità e il coordinamento è possibile per l’umanità affrontare i vari rischi e le sfide globali”.

Fino a quando i due Paesi e una larga comunità internazionale “faranno sforzi congiunti, sicuramente potranno superare le attuali difficoltà e prevalere sull’epidemia” quanto prima, così “come proteggere il benessere della gente di entrambi i Paesi e attraverso il mondo”.