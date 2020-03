L’opinione di Roberto Napoletano. Italia spendi i soldi, ma bene!

Noi siamo solo i primi, poi arriva l’Europa, poi arrivano gli altri. La gravità del momento e l’isteria dei mercati non consentono alla Bce nemmeno di pensare di cambiare la rotta voluta da Draghi. Comprerà Btp e farà solo il suo dovere. Noi, però, qui in casa, le cose dobbiamo farle subito. L’Italia deve spendere tutto quello che è necessario, non ha nessuna autorizzazione da chiedere. Ecco come

Agenpress. Magari fossimo nel 2011, allora una parte del mondo continuava a correre. La Cina pompava liquidità, moltiplicava le esportazioni. Ha trainato le economie della terra. Ora è stata la prima a fermarsi con il Coronavirus e ha innescato un domino che rischia di travolgere il mondo. Noi siamo solo i primi, poi arriva l’Europa, poi arrivano gli altri.

Noi abbiamo chiuso non si sa per quante settimane, il Giappone è fermo, la Cina non è ancora ripartita. Francia e Belgio chiudono scuole e università. Lo Stato della California che da solo vale come il Pil dell’Italia, ha tirato giù la saracinesca. Altrettanto ha fatto New York.

Chi si illudeva soprattutto in casa tedesca, il solito Weidmann e i suoi amichetti, che la politica della Banca Centrale Europea potesse cambiare si sbagliava di grosso. Ragionamenti del tipo: ora si raddrizza la barra del timone, saremo noi a fermare la barca che Draghi stava portando su lidi sconosciuti, mettiamo a posto questi italiani indebitati. Balle.

