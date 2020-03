Siria. 1 mln di persone in fuga. In 9 anni 384mila vittime, tra queste 116mila civili

Agenpress – A nove anni dall’inizio del conflitto in Siria, che risale al 15 marzo 2011, la crisi umanitaria – aggravatasi da dicembre – rimane più che mai grave.

Dal 1° dicembre 2019, più di 961.000 persone sono sfollate nel nord-ovest del Paese, di cui 950.000 scappate da Idlib e Aleppo: la maggior parte di loro sono donne e bambini, costretti a dormire all’aperto in balìa delle temperature rigide perché i campi hanno raggiunto la loro massima capienza.

Oggi, quella siriana è la popolazione rifugiata di dimensioni più vaste su scala mondiale. Una situazione su cui l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) lancia l’allarme, diffondendo anche un appello per le donazioni destinate a supportare le attività di soccorso della popolazione civile stremata dal conflitto, dagli stenti e dall’inverno. Ad oggi, fa sapere l’Unhcr, l’intervento umanitario è stato finanziato solo per il 9%

Sono 384mila le persone uccise in nove anni e tra queste ci sono 116mila civili. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che tramite una fitta rete di fonti sul terreno, ha elaborato un bilancio dal marzo del 2011 a oggi sulla base del continuo monitoraggio degli eventi e delle violazioni umanitarie negli ultimi nove anni.

Altre fonti, come il Centro siriano di studi politici, parlano di circa mezzo milione di morti. E’ impossibile verificare in maniera indipendente e accurata questo tipo di informazioni.