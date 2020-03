Usa. Trump fa il tampone. Su twitter posta le Frecce Tricolori. “The United States loves Italy”

Agenpress – “Gli Stati Uniti amano l’Italia!”: lo ha twittato il presidente americano Donald Trump postando un video sull’esibizione delle frecce tricolori.

Nel corso della conferenza stampa di ieri Trump aveva gia’ detto: “Siamo in contatto con l’Italia, e’ un Paese che noi amiamo, qui ci sono milioni e milioni di persone che hanno le loro origini in Italia. Lavoriamo con loro, hanno un situazione difficile”.

“L’Italia – aveva poi aggiunto il presidente americano – ha deciso di dare un durissimo giro di vite e dovrebbe vedere dei miglioramenti. Ha peso la medicina”.

“Ho fatto il test per il coronavirus”, ha poi detto spiegando che ancora non c’e’ il risultato. a Casa Bianca ha fatto sapere che monitorerà la temperatura di tutti coloro che sono in stretto contatto con Trump e il vicepresidente Mike Pence, che non hanno eseguito i test del coronavirus dopo essere stati in contatto con persone risultate positive.