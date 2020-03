Bergamo. Ruba mascherine nell’azienda dove lavora e le distribuisce al farmacista

Agenpress. I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del NAS di Brescia, nell’ambito delle misure preventive connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, hanno denunciato due persone, di 44 e 59 anni, responsabili rispettivamente di aver rubato dei prodotti sanitari dall’azienda in cui lavora e di averli distribuiti ai clienti di una farmacia della zona.

L’uomo che, in qualità di dipendente di una nota azienda del posto specializzata nella produzione di materiale sanitario, negli ultimi 10 giorni, recandosi al lavoro in anticipo ed approfittando del buio del mattino presto, si era impossessato di alcune scatole contenenti circa 500 mascherine da chirurgo – dal valore commerciale di circa 100 euro, caricandole sulla propria auto e portandole via alla fine del proprio turno di lavoro.

L’uomo, denunciato per furto, dopo aver distribuito le mascherine a parenti e conoscenti, ne aveva consegnato alcune scatole anche al titolare di una farmacia della zona, che a sua volta le aveva distribuite ai propri clienti, venendo pertanto denunciato per ricettazione.