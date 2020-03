Coronavirus. Bozza dl. Gratuito incarico di Commissario. Atti non controllati da Corte dei Conti

Agenpress – Il Commissario, che sarà l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, “opera fino alla scadenza” dello stato di emergenza: “del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale”.

Lo prevede una norma inserita nella bozza di decreto con le misure economiche, ancora suscettibile di modifiche.

“Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito”, si legge ancora nella norma.

Gli atti del commissario sono sottratti al controllo della Corte dei Conti e “sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere”.

“La responsabilità contabile e amministrativa e’ comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere”, si legge nel testo. “Il commissario è autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia”.