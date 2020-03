Coronavirus. Cassa Depositi e Prestiti garantirà finanziamenti fino a 10 mld per le imprese

Agenpress – Cassa Depositi e Prestiti garantirà, con uno stanziamento pubblico di 500 milioni, finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche potranno rilasciare alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.

E’ una delle norme previste dalla bozza del decreto che il governo si accinge a varare. Nella relazione tecnica viene infatti spiegato che l’effetto ‘leva’ previsto è pari ad un moltiplicatore di 20 rispetto al nuovo plafond di 500 milioni per Mid e Large Corporate di Cdp. La norma prevede il rilascio di garanzie fino all’80% del valore dei finanziamenti.

Lo strumento punta ad aiutare le imprese migliorando la liquidità del sistema e si aggiunge ai 7 miliardi che Cdp ha già messo a disposizione. L’iniziativa permette di facilitare l’accesso al credito in questa fase congiunturale estremamente delicata ed è rivolta principalmente ad aziende di medie e grandi dimensioni. In questa prospettiva, la misura è complementare con il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” del Ministero dello Sviluppo Economico istituito con la legge 662 del 1996 che assiste Piccole e Medie Imprese e Professionisti.