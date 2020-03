Coronavirus. Gallera, Bertolaso esperto. Borrelli, felice di lavorare con lui

Agenpress – Guido Bertolaso, l’ex capo dipartimento della Protezione Civile, è stato chiamato come consulente dal presidente della Lombardia Attilio Fontana “per la sua esperienza”.

Così l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, spiegando che “il governo ha difficoltà a reperirci i respiratori. Fontana ha chiamato Bertolaso per la sua esperienza per realizzare il nuovo ospedale, deve aiutarci a trovare sul mercato internazionale i macchinari e il personale qualificato”.

“Sono felice che Guido Bertolaso possa dare una mano alla regione Lombardia e che possa essere di questa partita”, ha detto il commissario Angelo Borrelli rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quale sarà il suo rapporto con l’ex capo della protezione civile chiamato da Fontana come consulente. “Sono una persona che è stata cresciuta da Bertolaso e credo di aver imparato molto da lui il mio rapporto con lui è ottimo e sarò felice di lavorare insieme a lui”.

“Grazie a tutti gli italiani per le belle parole e gli attestati di stima”, ha replicato lo stesso Bertolaso, che ha anche postato un tricolore che sventola e la citazione forse più famosa di John Fitzgerald Kennedy: “non chiederti mai cosa il Paese può fare per te ma SEMPRE cosa TU puoi fare per il tuo Paese”.