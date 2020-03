Coronavirus. Giuslavorista, il datore di lavoro può imporre le ferie per gestire l’emergenza

Agenpress – “In generale, il datore di lavoro e il dipendente sono tenuti a gestire le ferie di comune accordo. Tuttavia, se questo accordo non si trova, l’ultima parola spetta al datore di lavoro, che in una situazione come quella che stiamo vivendo potrà e dovrà usare tutti gli strumenti previsti dalla legge per minimizzare l’impatto economico che sta avendo l’emergenza sull’attività delle imprese”.

Lo dice Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, proprio la situazione eccezionale dettata dall’epidemia di coronavirus può consentire al datore di lavoro di imporre le ferie al dipendente per gestire l’emergenza.

Un quadro che sembra avallato anche dalle indicazioni fornite dal governo. “Tutti i DPCM approvati dal Governo hanno sollecitato le aziende a utilizzare (dove non si può ricorrere allo smart working) lo smaltimento delle ferie e dei permessi come misura di gestione del personale – spiega Falasca -. È un’indicazione corretta, che può aiutare anche i lavoratori, in tutti quei casi dove la chiusura dell’attività è imposta dal Governo e, quindi, in assenza di ferie e permessi il datore potrebbe anche scegliere di non pagare lo stipendio”. Lo scenario potrebbe comunque cambiare ora con l’approvazione dei nuovi ammortizzatori sociali previsti dall’Esecutivo.

“Con gli strumenti che sono in corso di approvazione – osserva Falasca -, la questione delle ferie dovrebbe diventare meno importante: le aziende potranno gestire il calo di lavoro o la chiusura dell’attività collocando in cassa integrazione i dipendenti”.