L’opinione di Roberto Napoletano. Spendete, spendete, spendete

Agenpress. Spendete, spendete, spendete. Fatelo bene e presto. Il debito pubblico italiano non esiste. Il castello di carta della finanza sta cadendo. L’Italia ha oggi un solo dovere assoluto. Smetterla con le liti da galli nel pollaio tra Stato e Regioni e spendere tutto quello che può spendere. Per fare nuovi ospedali da campo, fabbricare, acquistare e requisire nuove attrezzature sanitarie, dai respiratori ai camici.

Per garantire un reddito a tutti quelli che sono stati costretti a sospendere le loro attività economiche e non interrompere il sistema dei trasporti vitale per garantire la catena del cibo e delle medicine. Lottiamo sui minuti, occorre fare le cose prima che il flagello si sposti da un territorio all’altro, dal Nord al Sud. Bisogna fermarlo in Lombardia e attrezzarsi per contenerlo nelle regioni meridionali.

Non si può chiudere giustamente in casa un Paese intero per l’emergenza sanitaria e esitare nel dare tutte le risposte economiche che consentono di affrontarla a famiglie e imprese. Oggi non esiste più il Patto di Stabilità (sempre troppo) e di Crescita (sempre poco) europeo.

Oggi è chiaro a tutti che l’isteria dei mercati e la gravità assoluta del momento assicureranno all’Italia il pieno sostegno della Banca Centrale Europea: la clamorosa gaffe della Lagarde rende lei un’anatra zoppa e impedisce perfino di pensare di potersi allontanare dalla rotta espansiva scelta provvidenzialmente dal suo predecessore, Mario Draghi.

Per leggere la versione integrale dell'editoriale del direttore Roberto Napoletano:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/03/14/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-spendete-spendete-spendete